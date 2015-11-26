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Summoners Circle

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Новое видео SUMMONER’S CIRCLE



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“Apostasy”, новое видео группы SUMMONERS CIRCLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chaos Vector", выходящего в этом году.

Трек-лист:

“The Message”
“Of Black Horizons”
“Vessel”
“The Hierophants”
“Apostasy”
“Chaos Vector”
“Terminus Egress”
“Chrysalis”
“The Beyond”

SUMMONERвЂ™S CIRCLE Release Lovecraftian Cosmic Horror With вЂњApostasyвЂќ Video



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