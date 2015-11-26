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Новое видео SUMMONER’S CIRCLE



“Apostasy”, новое видео группы SUMMONERS CIRCLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chaos Vector", выходящего в этом году.



Трек-лист:



“The Message”

“Of Black Horizons”

“Vessel”

“The Hierophants”

“Apostasy”

“Chaos Vector”

“Terminus Egress”

“Chrysalis”

“The Beyond”

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