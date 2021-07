9 июл 2021



Новое видео DARTAGNAN



"Feste feiern", новое видео DARTAGNAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового студийного альбома "Feuer & Flamme", выход которой состоялся 26 марта.



Трек-лист:



CD 1



1. C'est la vie

2. Feuer & Flamme

3. Farewell

4. Feste feiern

5. Scharlatan

6. Glücksritter

7. Solang dein Blut

8. Ja, ich will

9. Drei Brüder

10. Auf uns're Frauen

11. Mein Leben lang

12. Völkerschlacht





CD 2



1. Helden

2. An der Tafelrunde

3. Pesnya Mushketerov (Das Lied der Musketiere)

4. Griechischer Wein

5. Wenn Helden tanzen

6. Kaufmann & Maid

7. Ode an die Freude

8. Heroes http://www.dartagnan.de/







