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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 21
*Новое видео ACCEPT 20
*Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!» 20
*Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 17
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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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dArtagnan

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4 мар 2024 : 		 Новое видео DARTAGNAN

8 дек 2023 : 		 Новое видео DARTAGNAN

22 сен 2023 : 		 Новое видео DARTAGNAN

11 фев 2023 : 		 Новое видео DARTAGNAN

18 ноя 2022 : 		 Candice Night в новом видео DARTAGNAN

15 ноя 2021 : 		 Концертное видео DARTAGNAN и FEUERSCHWANZ

9 июл 2021 : 		 Новое видео DARTAGNAN

22 май 2021 : 		 Видео с текстом от DARTAGNAN

2 апр 2021 : 		 Новое видео DARTAGNAN

14 мар 2021 : 		 Новое видео DARTAGNAN

26 фев 2021 : 		 Песня мушкетеров от DARTAGNAN. Тысяча чертей, каналья!

12 фев 2021 : 		 Новое видео DARTAGNAN

11 янв 2021 : 		 Новое видео DARTAGNAN

10 янв 2021 : 		 Patty Gurdy в новом видео dArtagnan
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Новое видео DARTAGNAN



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Ruf der Freiheit, новое видео DARTAGNAN, доступно для просмотра ниже.




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