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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
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*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 23
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
*KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH 15
*У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен 14
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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 44
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 23
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 18
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dArtagnan

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|||| сегодня

Новое видео DARTAGNAN



zoom
Teufelsgeiger, новое видео DARTAGNAN, доступно для просмотра ниже.




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