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Molybaron

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|||| 9 июл 2021

MOLYBARON на InsideOut Music / Sony Music Entertainment



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MOLYBARON сообщили о заключении контракта с InsideOut Music / Sony Music Entertainment.

«Мы на седьмом небе от счастья. Каждый ребенок, который берет в руки гитару, мечтает однажды попасть на большой лейбл, и после 6 лет упорной работы мы наконец-то сделали это! Мы хотим выразить огромную благодарность нашему замечательному менеджеру Ричарду Гамбе (Sphere Manage), который увидел что-то особенное в нашей группе и сделал возможным заключение этого соглашения. Мы в восторге от нашего совместного будущего! Томасу Ваберу и InsideOut Music за доверие и веру в нас. Нашему издателю Николя Рамаге (Editions Hurlantes) за его неустанную поддержку и советы. Но, конечно, ничего из этого не могло бы произойти без нерушимой поддержки и веры наших семей, друзей и наших поклонников! Спасибо всем вам и за работу!»

MOLYBARON Inks Worldwide Deal With InsideOut Music / Sony Music Entertainment



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