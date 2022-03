сегодня



Концертное видео MOLYBARON



MOLYBARON опубликовали концертное видео на композицию "The Lighthouse", которая вошла в альбом "The Mutiny".



Трек-лист:



"Animals"

"Lucifer"

"Amongst The Boys And The Dead Flowers"

"Prosperity Gospel"

"The Lighthouse"

"Slave To The Algorithm"

"Something For The Pain"

"The Hand That Feeds You"

"Twenty Four Hours" (feat. Whitfield Crane)

"Ordinary Madness"







