Видео с текстом от MOLYBARON



MOLYBARON опубликовали официальное видео с текстом на песню “Breakdown”, которая взята из выходящего 15 сентября альбома Something Ominous:



"Something Ominous"

"Set Alight"

"Billion Dollar Shakedown"

"Breakdown"

"Anyway"

"Daylight Dies In Darkness"

"Dead On Arrival"

"Pendulum"

"Reality Show"

"Vampires"







