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Музыканты FEUERSCHWANZ, AMARANTHE и AD INFINITUM в THE DARK SIDE OF THE MOON
Группа THE DARK SIDE OF THE MOON, в состав которой входят Hans Platz и Jenny Diehl из FEUERSCHWANZ, Morten Løwe Sørensen из AMARANTHE и Melissa Bonny из AD INFINITUM, заключила контракт с Napalm Records. |
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