Музыканты FEUERSCHWANZ, AMARANTHE и AD INFINITUM в THE DARK SIDE OF THE MOON



Группа THE DARK SIDE OF THE MOON, в состав которой входят Hans Platz и Jenny Diehl из FEUERSCHWANZ, Morten Løwe Sørensen из AMARANTHE и Melissa Bonny из AD INFINITUM, заключила контракт с Napalm Records.







