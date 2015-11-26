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The Dark Side of the Moon

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Музыканты FEUERSCHWANZ, AMARANTHE и AD INFINITUM в THE DARK SIDE OF THE MOON



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Группа THE DARK SIDE OF THE MOON, в состав которой входят Hans Platz и Jenny Diehl из FEUERSCHWANZ, Morten Løwe Sørensen из AMARANTHE и Melissa Bonny из AD INFINITUM, заключила контракт с Napalm Records.

THE DARK SIDE OF THE MOON Featuring Members Of FEUERSCHWANZ, AMARANTHE And AD INFINITUM Sign With Napalm Records



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