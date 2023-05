сегодня



Новое видео THE DARK SIDE OF THE MOON



New Horizons feat. Fabienne Erni, новое видео группы THE DARK SIDE OF THE MOON, в состав которой входят Hans Platz и Jenny Diehl из FEUERSCHWANZ, Morten Løwe Sørensen из AMARANTHE и Melissa Bonny из AD INFINITUM, доступно для просмотра ниже.







