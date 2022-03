1 мар 2022



CHARLOTTE WESSELS в новом видео THE DARK SIDE OF THE MOON



"May It Be", новое видео группы THE DARK SIDE OF THE MOON, в состав которой входят Hans Platz и Jenny Diehl из FEUERSCHWANZ, Morten Løwe Sørensen из AMARANTHE и Melissa Bonny из AD INFINITUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня в оригинале была записана ENYA для "The Lord Of The Rings – The Two Towers".







+0 -0



просмотров: 284