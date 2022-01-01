CHARLOTTE WESSELS в новом видео THE DARK SIDE OF THE MOON
"May It Be", новое видео группы THE DARK SIDE OF THE MOON, в состав которой входят Hans Platz и Jenny Diehl из FEUERSCHWANZ, Morten Løwe Sørensen из AMARANTHE и Melissa Bonny из AD INFINITUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня в оригинале была записана ENYA для "The Lord Of The Rings – The Two Towers".
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