сегодня



Новое видео CRISIX



“World Needs Mosh”, новое видео группы CRISIX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из "The Pizza EP”, выпущенного тиражом 100 копий:



01. No Tip for the Kid

02. World Needs Mosh

03. Raptors in the Kitchen

04. It’s Tough to Cook a Song http://www.crisixband.com/







+0 -0



просмотров: 94