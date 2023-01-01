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THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар...
68
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета...
32
Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников
27
Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»
22
Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с...
19
все новости группы
Crisix
Испания
Thrash Metal
http://www.crisixband.com/
Myspace:
http://myspace.com/crisixut
VK.com:
https://www.instagram.com/crisixofficial/
Facebook:
https://www.facebook.com/CrisixOfficial
1 окт 2023
:
Альбом CRISIX доступен для прослушивания
25 авг 2023
:
Новое видео CRISIX
15 апр 2022
:
Новое видео CRISIX
15 фев 2022
:
Новое видео CRISIX
23 дек 2021
:
Игра от CRISIX
27 июл 2021
:
Новое видео CRISIX
25 фев 2018
:
Новое видео CRISIX
4 фев 2018
:
Обложка и трек-лист нового альбома CRISIX
4 мар 2016
:
Новое видео CRISIX
27 янв 2016
:
Трейлер нового альбома CRISIX
21 дек 2015
:
CRISIX на Listenable Records
7 май 2014
:
Новое видео CRISIX
27 янв 2014
:
CRISIX на Apostasy Records
сегодня
Альбом CRISIX доступен для прослушивания
LISTENABLE RECORDS опубликовали для прослушивания альбом CRISIX 2018 года "Against the Odds".
http://www.crisixband.com/
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Сообщений нет