25 авг 2023



Новое видео CRISIX



Army of Darkness, новое видео группы CRISIX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Still Rising... Never Rest'', выход которого намечен на 13 октября. http://www.crisixband.com/







