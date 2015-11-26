Фраза, имя группы
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все новости группы
E-Force
Франция
Thrash Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/eforceband
Facebook:
https://www.facebook.com/eforceoffical
29 июл 2021
:
Новый сингл E-FORCE выйдет летом
25 июн 2021
:
Новый альбом E-FORCE выйдет осенью
22 май 2015
:
Семплы новых песен E-FORCE
4 май 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома E-FORCE
29 янв 2014
:
Новый альбом E-FORCE выйдет в апреле
21 дек 2010
:
E-FORCE планируют запись альбома летом 2011
3 июн 2010
:
E-FORCE в новом составе отправятся в августе в студию
сегодня
Новый сингл
E-FORCE
выйдет летом
E-FORCE сообщили о выпуске нового альбома, получившего название Mindbender, девятнадцатого ноября. Первый сингл ожидается уже в августе.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).