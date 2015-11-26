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E-Force

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Новый сингл E-FORCE выйдет летом



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E-FORCE сообщили о выпуске нового альбома, получившего название Mindbender, девятнадцатого ноября. Первый сингл ожидается уже в августе.

E-FORCE To Release "Provocation" Single In August; Now Available To Pre-Save



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