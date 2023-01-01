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OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке»
45
TED NUGENT был изгнан из Еблобука
22
TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH
20
Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE...
19
PARADISE LOST завершили перезапись Icon
18
KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Кл...
15
CARLOS SANTANA сдал назад
13
Поставь логотип SLAYER на любимое мясо
13
ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать б...
12
Drum-cam от SEPULTURA
10
Фраза, имя группы
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с
по
OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке»
45
TED NUGENT был изгнан из Еблобука
22
TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH
20
Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE...
19
PARADISE LOST завершили перезапись Icon
18
все новости группы
E-Force
Франция
Thrash Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/eforceband
Facebook:
https://www.facebook.com/eforceoffical
28 авг 2023
:
Музыканты VOIVOD выступили с E-FORCE
22 ноя 2022
:
Вокалист E-FORCE о записи нереализованного демо VOIVOD
29 июл 2021
:
Новый сингл E-FORCE выйдет летом
25 июн 2021
:
Новый альбом E-FORCE выйдет осенью
22 май 2015
:
Семплы новых песен E-FORCE
4 май 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома E-FORCE
29 янв 2014
:
Новый альбом E-FORCE выйдет в апреле
21 дек 2010
:
E-FORCE планируют запись альбома летом 2011
3 июн 2010
:
E-FORCE в новом составе отправятся в августе в студию
сегодня
Музыканты VOIVOD выступили с E-FORCE
Музыканты VOIVOD выступили с E-FORCE 25 августа в Piranha Bar, Монреаль, Квебек, и исполнили кавер-версию VENOM "In League With Satan".
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Сообщений нет