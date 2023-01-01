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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 19
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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E-Force

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Музыканты VOIVOD выступили с E-FORCE



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Музыканты VOIVOD выступили с E-FORCE 25 августа в Piranha Bar, Монреаль, Квебек, и исполнили кавер-версию VENOM "In League With Satan".

E-FORCE Joined By VOIVOD Members AWAY And CHEWY At Montreal Show For Cover Of VENOM Classic




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