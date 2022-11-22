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E-Force

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Вокалист E-FORCE о записи нереализованного демо VOIVOD



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Eric Forrest (E-Force, ex-Voivod) в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, каковы шансы на перезапись материала с нереализованного демо VOIVOD 2001 года:

«Я не слишком в этом уверен. Я перезаписал песню "Victory" на альбоме E-Force "Modified Poison" как дань уважения (гитаристу Voivod) Пигги, который скончался в 2005 году. Я исполнил некоторые партии немного тяжелее, возможно, припев. Перезапись демо 2001 года — это нечто священное. Я не хочу его трогать, правда. Некоторые из работ Пигги очень психоделичны и очень необычны... как, скажем, "Phobos". Прошло много времени с тех пор, как я их слышал. Насколько я помню, последний раз я слышал их лет 15 назад, наверное как-то так. И да, на этой записи есть несколько по-настоящему хороших вещей».

E-FORCE Frontman ERIC FORREST On Possibilty Re-Recording Songs From VOIVOD's Unreleased 2001 Album Demo Tape - "It's Kinda Sacred; I Don't Want To Touch It"




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22 ноя 2022
T
Toney Moon
Дык издавать демку вообще собираются?

просмотров: 310

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