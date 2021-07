сегодня



Новый альбом COGNITIVE доступен для прослушивания



"Malevolent Thoughts Of Hastened Extinction", новый альбом группы COGNITIVE, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Eniac"

"The Maw"

"Arterial Red"

"From The Depths"

"Oroborous"

"To Feed The Worms"

"Malevolent Thoughts"

"Tearing Tendon From Bone"

"Destitute"

"Of A Hastened Extinction"







