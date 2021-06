сегодня



Новое видео COGNITIVE



"To Feed The Worms", новое видео группы COGNITIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Malevolent Thoughts Of Hastened Extinction", выходящего шестнадцатого июля на Unique Leader.



Трек-лист:



"Eniac"

"The Maw"

"Arterial Red"

"From The Depths"

"Oroborous"

"To Feed The Worms"

"Malevolent Thoughts"

"Tearing Tendon From Bone"

"Destitute"

"Of A Hastened Extinction"







