сегодня



Видео с текстом от COGNITIVE



COGNITIVE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Omnicide", которая взята из альбома "Matricide".



Трек-лист:



"Omnicide"

"Architect Of Misery"

"Matricide"

"False Profit"

"With Reckless Abandon"

"Clouds Of Rust"

"Fragmented Perception"

"Vessel Of Violence"

"Torn From The Void"

"Denouement"







+0 -0



просмотров: 102