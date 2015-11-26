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Новое видео MONO
"Riptide", новое видео MONO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Pilgrimage Of The Soul, выход которого намечен на 17 сентября на Temporary Residence Ltd., Pelagic Records и New Noise China.
Трек-лист:
01. Riptide
02. Imperfect Things
03. Heaven In A Wild Flower
04. To See A World
05. Innocence
06. The Auguries
07. Hold Infinity In The Palm Of Your Hand
08. And Eternity In An Hour
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