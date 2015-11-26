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Mono

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"Riptide", новое видео MONO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Pilgrimage Of The Soul, выход которого намечен на 17 сентября на Temporary Residence Ltd., Pelagic Records и New Noise China.

Трек-лист:

01. Riptide
02. Imperfect Things
03. Heaven In A Wild Flower
04. To See A World
05. Innocence
06. The Auguries
07. Hold Infinity In The Palm Of Your Hand
08. And Eternity In An Hour



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