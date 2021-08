сегодня



Новое видео MONO



"Innocence", новое видео MONO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Pilgrimage Of The Soul, выход которого намечен на 17 сентября на Temporary Residence Ltd., Pelagic Records и New Noise China.



Трек-лист:



01. Riptide

02. Imperfect Things

03. Heaven In A Wild Flower

04. To See A World

05. Innocence

06. The Auguries

07. Hold Infinity In The Palm Of Your Hand

08. And Eternity In An Hour http://www.mono-jpn.com







