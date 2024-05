22 май 2024



Новое видео MONO



Run On, новое видео группы MONO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Oath, релиз которого намечен на 14 июня на Temporary Residence Ltd., Pelagic Records и NEW NOISE CHINA на виниле, CD и в цифровом варианте. http://www.mono-jpn.com







