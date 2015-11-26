|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Дебютный альбом STEEL RHINO выйдет летом
Группа STEEL RHINO, в состав которой входит Herbie Langhans (Firewind, Avantasia, SinBreed), выпустит дебютную работу двадцатого августа на GMR Music.
Трек-лист:
"Rhino Attack"
"Arrival"
"Lovin Easy"
"Steel Rhino"
"Bells Of Midnight"
"Fire And Ice"
"Ghost From The Past"
"Sands of Time"
"Life We Choose"
"Boom Boom"
"New Tomorrow"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).