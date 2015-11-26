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Steel Rhino

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Дебютный альбом STEEL RHINO выйдет летом



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Группа STEEL RHINO, в состав которой входит Herbie Langhans (Firewind, Avantasia, SinBreed), выпустит дебютную работу двадцатого августа на GMR Music.

Трек-лист:

"Rhino Attack"
"Arrival"
"Lovin Easy"
"Steel Rhino"
"Bells Of Midnight"
"Fire And Ice"
"Ghost From The Past"
"Sands of Time"
"Life We Choose"
"Boom Boom"
"New Tomorrow"

STEEL RHINO Feat. HERBIE LANGHANS To Release Debut Album In August



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