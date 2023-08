27 авг 2023



Новая песня STEEL RHINO



"Ignoring Gravity", новая песня группы STEEL RHINO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома In Rhino We Trust, выход которого запланирован на 21 октября на GMR Music:



“Stand Up And Shout”

“Strike”

“Blades”

“We Rise”

“Final Stand”

“In Rhino We Trust”

“Judgement Day”

“Dr Jekyll Mr Hyde”

“Time To Be King”

“Ignoring Gravity”







