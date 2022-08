Видео с текстом от STEEL RHINO

8 авг 2022



Группа STEEL RHINO, в состав которой входит Herbie Langhans (Firewind, Avantasia, SinBreed), выпустит дебютную работу двадцатого августа на GMR Music.



Трек-лист:



"Rhino Attack"

"Arrival"

"Lovin Easy"

"Steel Rhino"

"Bells Of Midnight"

"Fire And Ice"

"Ghost From The Past"

"Sands of Time"

"Life We Choose"

"Boom Boom"

"New Tomorrow"



Видео с текстом к “Lovin’ Easy” доступно ниже.







