сегодня



Сборник BACHMAN CUMMINGS выйдет осенью



Sony Music Canada объявили о выпуске бокс-сета BACHMAN CUMMINGS THE COLLECTION, содержащего материал от Randy Bachman и Burton Cummings. На семи CD можно найти лучшее из THE GUESS WHO, BACHMAN-TURNER OVERDRIVE и BURTON CUMMINGS. Релиз будет доступен с 29 октября, а его трек-лист выглядит следующим образом:



The Guess Who - Wheatfield Soul



Side A

"These Eyes"

"Pink Wine Sparkles In The Glass"

"I Found Her In A Star"

"Friends Of Mine"



Side B

"When You Touch Me"

"A Wednesday In Your Garden"

"Lightfoot"

"Love And A Yellow Rose"

"Maple Fudge"

"We’re Coming To Dinner"



The Guess Who - Canned Wheat



Side A

"No Time"

"Minstrel Boy"

"Laughing"

"Undun"

"6 A.M. or Nearer"



Side B

"Old Joe"

"Of a Dropping Pin"

"Key"

"Fairing Warning"



The Guess Who - American Woman



Side A

"American Woman"

"No Time"

"Talisman"

"No Sugar Tonight/New Mother Nature"



Side B

"969 (The Oldest Man)"

"When Friends Fall Out"

"8:15"

"Proper Stranger"

"Humpty’s Blues" / "American Woman" (Epilogue)



The Guess Who - Share The Land



Side A

"Bus Rider"

Do You Miss Me Darlin’"

"Hand Me Down World"

"Moan for You Joe"

"Share The Land"



Side B

"Hang On to Your Life"

"Coming Down Off the Money Bag"

"Three More Days"



The Guess Who - So Long, Bannatyne



Side A

"Rain Dance"

"She Might Have Been a Nice Girl"

"Goin’ a Little Crazy"

"Fiddlin’"

"Pain Train"

"One Divided"



Side B

"Grey Day"

"Life In the Bloodstream"

"One Man Army"

"Sour Suite"

"So Long, Bannatyne"



Bachman-Turner Overdrive - Collected



Side A

"Hold Back The Water"

"Stayed Awake All Night "

"Let It Ride"

"Takin’ Care Of Business"

"Rock Is My Life, And This Is My Song"



Side B

"You Ain’t Seen Nothing Yet"

"Four Wheel Drive"

"Hey You"

"Lookin’ Out For #1"

"Down, Down"



Burton Cummings – Collected



Side A

I"’m Scared"

"Your Back Yard"

"Is It Really Right"

"Stand Tall"

"My Own Way To Rock"



Side B

"Timeless Love

"Break It To Them Gently"

"I Will Play A Rhapsody"

"Dream Of A Child"

"Heavenly Blue"

"Fine State Of Affairs"







