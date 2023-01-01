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RANDY BACHMAN почтил память Тима



RANDY BACHMAN опубликовал следующее сообщение:



«Я не писал, потому что на сердце было тяжело, но в эти выходные пришло известие, что мой брат Тим скончался. Я остался последним из моей семьи на этой стороне со всеми воспоминаниями о нашей жизни, когда мы росли в Виннипеге. Я очень благодарен за это. Я уверен, что мои родители приветствовали его дома вместе с двумя другими моими братьями, которые скончались после пандемии. Я был самым старшим. Покойся с миром, Тимми с мамой, папой, Гэри и Робби". #семья #Виннипег #Канада #RIP»







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