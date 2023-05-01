1 май 2023



Умер Тим Бахман



Тим Бахман, один из основателей BACHMAN-TURNER OVERDRIVE, скончался в возрасте 71 года 28 апреля — новость подтвердил его сын, Ryder:



«Мой папа скончался сегодня днем», — написал он, ранее сообщив, что его отец находился в хосписе и борется с раком мозга. «Спасибо всем за добрые слова. Благодарен, что смог провести с ним немного времени в конце. Берите своих любимых и обнимайте их покрепче, вы никогда не знаете, сколько времени у вас есть». Его брат Робби умер в январе.







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