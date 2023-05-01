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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 19
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Bachman-Turner Overdrive

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|||| 1 май 2023

Умер Тим Бахман



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Тим Бахман, один из основателей BACHMAN-TURNER OVERDRIVE, скончался в возрасте 71 года 28 апреля — новость подтвердил его сын, Ryder:

«Мой папа скончался сегодня днем», — написал он, ранее сообщив, что его отец находился в хосписе и борется с раком мозга. «Спасибо всем за добрые слова. Благодарен, что смог провести с ним немного времени в конце. Берите своих любимых и обнимайте их покрепче, вы никогда не знаете, сколько времени у вас есть». Его брат Робби умер в январе.

BACHMAN-TURNER OVERDRIVE Co-Founder TIM BACHMAN Passes At Age 71




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1 май 2023
Nord61
R.I.P. Классная была группа.

просмотров: 474

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