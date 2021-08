15 авг 2021



Новый альбом BLIND ILLUSION выйдет в 2022



Группа BLIND ILLUSION, в состав которой входят Marc Biedermann (guitars and vocals), Tom Gears (bass), Doug Piercy (guitar; ex-HEATHEN) и Andy Galeon (drums; ex-DEATH ANGEL), заключила контракт с лейблом Hammerheart Records, на котором в 2022 году состоится релиз нового альбома "Wrath Of The Gods".







