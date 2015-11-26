|
|
|
все новости группы
|
15 авг 2021
Новый альбом BLIND ILLUSION выйдет в 2022
Группа BLIND ILLUSION, в состав которой входят Marc Biedermann (guitars and vocals), Tom Gears (bass), Doug Piercy (guitar; ex-HEATHEN) и Andy Galeon (drums; ex-DEATH ANGEL), заключила контракт с лейблом Hammerheart Records, на котором в 2022 году состоится релиз нового альбома "Wrath Of The Gods". |
|
Kiskenbassker
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).