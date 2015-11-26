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Blind Illusion

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|||| 15 авг 2021

Новый альбом BLIND ILLUSION выйдет в 2022



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Группа BLIND ILLUSION, в состав которой входят Marc Biedermann (guitars and vocals), Tom Gears (bass), Doug Piercy (guitar; ex-HEATHEN) и Andy Galeon (drums; ex-DEATH ANGEL), заключила контракт с лейблом Hammerheart Records, на котором в 2022 году состоится релиз нового альбома "Wrath Of The Gods".

Bay Area Legends BLIND ILLUSION To Release Long-Awaited New Album, 'Wrath Of The Gods', In 2022



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kiskenbassker


15 авг 2021, 15:11		Третий альбом за 40 лет - так держать!


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