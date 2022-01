сегодня



Первый за 42 года клип BLIND ILLUSION



"Straight As The Crowbar Flies", новое видео группы BLIND ILLUSION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wrath Of The Gods", выходящего на Hammerheart Records.



Трек-лист:



01. Straight As The Crowbar Flies



02. Slow Death



03. Protomolecule



04. Spaced



05. Wrath Of The Gods



06. Behemoth



07. Lucifers Awakening



08. Amazing Maniacal Monolith



09. No Rest Till Budapest













