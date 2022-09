сегодня



Новый альбом BLIND ILLUSION выйдет осенью



BLIND ILLUSION выпустят новую работу, получившую название "Wrath Of The Gods", седьмого октября на Hammerheart Records.



Трек-лист:



"Straight As The Crowbar Flies"

"Slow Death"

"Protomolecule"

"Spaced"

"Wrath Of The Gods"

"Behemoth"

"Lucifer's Awakening"

"Amazing Maniacal Monolith" (CD Bonus track)

"No Rest 'til Budapest" (CD Bonus track)







