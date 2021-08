6 авг 2021



Концертное видео ULVER



ULVER двадцатого августа выпустят новый релиз, Hexahedron (Live At Henie Onstad Kunstsenter), фрагмент из которого, "A Fearful Symmetry", доступен ниже.



Трек-лист:



"Enter The Void"

"Aeon Blue"

"Bounty Hunter"

"A Fearful Symmetry"

"The Long Way Home"







