Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 45
*Вокалист METAL CHURCH повесился 41
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
*Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные... 25
[= ||| все новости группы



*

Ulver

*



6 авг 2021 : 		 Концертное видео ULVER

15 фев 2020 : 		 Новое видео ULVER

14 мар 2016 : 		 Первые альбомы ULVER выйдут на виниле

3 окт 2014 : 		 Детали нового бокс-сета ULVER

20 янв 2014 : 		 ULVER работают над музыкой для национального театра

6 окт 2013 : 		 Новая песня ULVER

20 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома ULVER

22 авг 2013 : 		 Новый альбом ULVER выйдет в октябре

27 май 2012 : 		 Новая песня ULVER

11 май 2012 : 		 Новый клип ULVER

2 май 2012 : 		 Новая песня ULVER

21 апр 2012 : 		 Кавер-версии психоделики 60-х от ULVER

22 мар 2012 : 		 Лимитированный ЕР ULVER

24 окт 2011 : 		 Новый DVD ULVER выйдет в ноябре

6 мар 2011 : 		 Детали нового альбома ULVER

25 фев 2011 : 		 Новая песня ULVER

29 ноя 2010 : 		 Название нового альбома ULVER

7 авг 2010 : 		 ULVER выступили на основной сцене норвежской оперы

13 дек 2009 : 		 Кавер-версия ELECTRIC PRUNES от ULVER

2 июн 2009 : 		 ULVER впервые за 15 лет вышли на сцену

16 фев 2009 : 		 ULVER выступят на норвежском фестивале литературы

27 дек 2007 : 		 Трибьют ULVER опубликован в сети

5 сен 2007 : 		 Трибьют на ULVER близок к завершению

30 авг 2007 : 		 Новая песня ULVER

7 авг 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома ULVER

16 июл 2007 : 		 ULVER: объявлена дата релиза нового альбома
Показать далее
| - |

|||| 6 авг 2021

Концертное видео ULVER



*
zoom
*
* *
ULVER двадцатого августа выпустят новый релиз, Hexahedron (Live At Henie Onstad Kunstsenter), фрагмент из которого, "A Fearful Symmetry", доступен ниже.

Трек-лист:

"Enter The Void"
"Aeon Blue"
"Bounty Hunter"
"A Fearful Symmetry"
"The Long Way Home"

ULVER To Release Hexahedron (Live At Henie Onstad Kunstsenter) In August; "A Fearful Symmetry" Video Streaming



Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

MadSam


6 авг 2021, 22:58		Интересно, они когда-нибудь ещё заиграют нормальную музыку?
Просто, подобное играют на детских синтюхах (за пять баксов, где клавиши разноцветные) дети 4-5 лет в т.н. "детской творческой студии", где я последнее время подрабатываю. Там я это воспринимаю. Но, когда всё делается не на китайских игрушках, а на клавишах за десяток тыщ; да ещё не милыми детками, а старыми дядьками на серьёзных таких щщах - с понтом, офигеть какое творчество - без смеха воспринимать не могу.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 415

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом