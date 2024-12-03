Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 49
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 43
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 22
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 21
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 20
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 49
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 43
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
[= ||| все новости группы



*

Ulver

*



3 дек 2024 : 		 Новый альбом ULVER доступен для прослушивания

12 окт 2023 : 		 Демо ULVER выйдет на виниле и CD

6 авг 2021 : 		 Концертное видео ULVER

15 фев 2020 : 		 Новое видео ULVER

14 мар 2016 : 		 Первые альбомы ULVER выйдут на виниле

3 окт 2014 : 		 Детали нового бокс-сета ULVER

20 янв 2014 : 		 ULVER работают над музыкой для национального театра

6 окт 2013 : 		 Новая песня ULVER

20 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома ULVER

22 авг 2013 : 		 Новый альбом ULVER выйдет в октябре

27 май 2012 : 		 Новая песня ULVER

11 май 2012 : 		 Новый клип ULVER

2 май 2012 : 		 Новая песня ULVER

21 апр 2012 : 		 Кавер-версии психоделики 60-х от ULVER

22 мар 2012 : 		 Лимитированный ЕР ULVER

24 окт 2011 : 		 Новый DVD ULVER выйдет в ноябре

6 мар 2011 : 		 Детали нового альбома ULVER

25 фев 2011 : 		 Новая песня ULVER

29 ноя 2010 : 		 Название нового альбома ULVER

7 авг 2010 : 		 ULVER выступили на основной сцене норвежской оперы

13 дек 2009 : 		 Кавер-версия ELECTRIC PRUNES от ULVER

2 июн 2009 : 		 ULVER впервые за 15 лет вышли на сцену

16 фев 2009 : 		 ULVER выступят на норвежском фестивале литературы

27 дек 2007 : 		 Трибьют ULVER опубликован в сети

5 сен 2007 : 		 Трибьют на ULVER близок к завершению

30 авг 2007 : 		 Новая песня ULVER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом ULVER доступен для прослушивания



zoom
Liminal Animals, новый альбом ULVER, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 дек 2024
gravitgroove
Вошли в зону Hall & Oates по самые уши. Даже диско-шарик представил в темной комнате. Для чила сгодится.
3 дек 2024
resurgamresponses
ахренеть. аааа, такого ульвера я еще не слышал.
3 дек 2024
resurgamresponses
шикарная попса

просмотров: 407

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом