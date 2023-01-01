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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 21
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
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Ulver

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12 окт 2023 : 		 Демо ULVER выйдет на виниле и CD

6 авг 2021 : 		 Концертное видео ULVER

15 фев 2020 : 		 Новое видео ULVER

14 мар 2016 : 		 Первые альбомы ULVER выйдут на виниле

3 окт 2014 : 		 Детали нового бокс-сета ULVER

20 янв 2014 : 		 ULVER работают над музыкой для национального театра

6 окт 2013 : 		 Новая песня ULVER

20 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома ULVER

22 авг 2013 : 		 Новый альбом ULVER выйдет в октябре

27 май 2012 : 		 Новая песня ULVER

11 май 2012 : 		 Новый клип ULVER

2 май 2012 : 		 Новая песня ULVER

21 апр 2012 : 		 Кавер-версии психоделики 60-х от ULVER

22 мар 2012 : 		 Лимитированный ЕР ULVER

24 окт 2011 : 		 Новый DVD ULVER выйдет в ноябре

6 мар 2011 : 		 Детали нового альбома ULVER

25 фев 2011 : 		 Новая песня ULVER

29 ноя 2010 : 		 Название нового альбома ULVER

7 авг 2010 : 		 ULVER выступили на основной сцене норвежской оперы

13 дек 2009 : 		 Кавер-версия ELECTRIC PRUNES от ULVER

2 июн 2009 : 		 ULVER впервые за 15 лет вышли на сцену

16 фев 2009 : 		 ULVER выступят на норвежском фестивале литературы

27 дек 2007 : 		 Трибьют ULVER опубликован в сети

5 сен 2007 : 		 Трибьют на ULVER близок к завершению

30 авг 2007 : 		 Новая песня ULVER

7 авг 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома ULVER
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Демо ULVER выйдет на виниле и CD



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Peaceville Records сообщили о планах выпуска на виниле и CD демо-записи ULVER 1993 года.

Kristoffer “Garm” Rygg: «Это первая вещь, записанная в истории Ulver. Википедия говорит, что это наше второе демо, но на самом деле оно первое и единственное. Stovner, Осло, 1993 год, два-три дня, wham, bam, thank you mam, с очень небольшим опытом или вообще без него. Мы были детьми, 17-19 лет, пробовали свои силы. Если не принимать во внимание вокал и некоторые странные музыкальные решения, я должен сказать, что сейчас мне гораздо меньше стыдно за это, чем в девяностые годы, и я должен с улыбкой отметить тот факт, что эта запись все еще остается актуальной спустя 30 лет. Это наполняет меня радостью (и некоторой грустью), когда я снова слушаю те безумные причуды и переживания, которые мы испытывали, сохранившиеся в относительно первозданном виде. Peaceville, главный поставщик многих наших любимых записей того времени, проделал огромную работу по переизданию некоторых из наших старых андеграундных записей. Так что, после нескольких ограниченных изданий, "почему бы и нет", верно?»

ULVER вЂ“ Peaceville To Reissue 1993 Demo Vargnatt On CD, Vinyl




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