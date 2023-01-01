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Демо ULVER выйдет на виниле и CD



Peaceville Records сообщили о планах выпуска на виниле и CD демо-записи ULVER 1993 года.



Kristoffer “Garm” Rygg: «Это первая вещь, записанная в истории Ulver. Википедия говорит, что это наше второе демо, но на самом деле оно первое и единственное. Stovner, Осло, 1993 год, два-три дня, wham, bam, thank you mam, с очень небольшим опытом или вообще без него. Мы были детьми, 17-19 лет, пробовали свои силы. Если не принимать во внимание вокал и некоторые странные музыкальные решения, я должен сказать, что сейчас мне гораздо меньше стыдно за это, чем в девяностые годы, и я должен с улыбкой отметить тот факт, что эта запись все еще остается актуальной спустя 30 лет. Это наполняет меня радостью (и некоторой грустью), когда я снова слушаю те безумные причуды и переживания, которые мы испытывали, сохранившиеся в относительно первозданном виде. Peaceville, главный поставщик многих наших любимых записей того времени, проделал огромную работу по переизданию некоторых из наших старых андеграундных записей. Так что, после нескольких ограниченных изданий, "почему бы и нет", верно?»







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