Новое видео DEVOID



"Lonely Eye Movement", новое видео группы DEVOID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lonely Eye Movement", выходящего 15 октября.



Трек-лист:



"Lonely Eye Movement"

"Man Without Fear"

"Impostor"

"Destination Heaven"

"Waiting For The Storm"

"In The Absence Of Holiness"

"Mirror Maze"

"Hands Of Salvation"

"Stroboscope Life"

"Martial Hearts"

"Wood And Wind"







