Видео с текстом от DEVOID



DEVOID опубликовали официальное видео с текстом на песню "Martial Hearts", которая взята из нового альбома "Lonely Eye Movement", релиз оного намечен на 15 октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Lonely Eye Movement"

"Man Without Fear"

"Impostor"

"Destination Heaven"

"Waiting For The Storm"

"In The Absence Of Holiness"

"Mirror Maze"

"Hands Of Salvation"

"Stroboscope Life"

"Martial Hearts"

"Wood And Wind"







