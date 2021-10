сегодня



Новое видео DEVOID



"Man Without Fear", новое видео группы DEVOID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lonely Eye Movement", выпущенного 15 октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Lonely Eye Movement"

"Man Without Fear"

"Impostor"

"Destination Heaven"

"Waiting For The Storm"

"In The Absence Of Holiness"

"Mirror Maze"

"Hands Of Salvation"

"Stroboscope Life"

"Martial Hearts"

"Wood And Wind"







