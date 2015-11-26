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6 авг 2021
Музыканты DARK TRANQUILLITY, KATATONIA в GRAND CADAVER
Группа GRAND CADAVER, в состав которой входят Stefan Lagergren (The Grifted, Treblinka, Expulsion), Alex Stjernfeldt (Novarupta, Let Them Hang), Daniel Liljekvist (Disrupted, Katatonia), Christian Jansson и Mikael Stanne из DARK TRANQUILLITY, выпустит дебютную работу, получившую название Into The Maw Of Death, 29 октября на Majestic Mountain Records. |
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Corpsegrinder04
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