6 авг 2021



Музыканты DARK TRANQUILLITY, KATATONIA в GRAND CADAVER



Группа GRAND CADAVER, в состав которой входят Stefan Lagergren (The Grifted, Treblinka, Expulsion), Alex Stjernfeldt (Novarupta, Let Them Hang), Daniel Liljekvist (Disrupted, Katatonia), Christian Jansson и Mikael Stanne из DARK TRANQUILLITY, выпустит дебютную работу, получившую название Into The Maw Of Death, 29 октября на Majestic Mountain Records.

Reign Through Fire by Grand Cadaver





