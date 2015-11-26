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Grand Cadaver

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|||| 6 авг 2021

Музыканты DARK TRANQUILLITY, KATATONIA в GRAND CADAVER



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Группа GRAND CADAVER, в состав которой входят Stefan Lagergren (The Grifted, Treblinka, Expulsion), Alex Stjernfeldt (Novarupta, Let Them Hang), Daniel Liljekvist (Disrupted, Katatonia), Christian Jansson и Mikael Stanne из DARK TRANQUILLITY, выпустит дебютную работу, получившую название Into The Maw Of Death, 29 октября на Majestic Mountain Records.

GRAND CADAVER Feat. Members Of DARK TRANQUILLITY, KATATONIA Announce Debut Album



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


7 авг 2021, 00:03		Судя выложенной заурядной песне - очередной шведский Bloodbath из солянки хороших музыкантов. Вот только если Bloodbath поначалу был неплох и с Тагреном и с Свано, да даже с Холмсом пара неплохих песен есть, то кому надо вот это ? Неужели есть ещё ценители этого ортодоксального дета начала 90 х, мешанина без цепляющих мелодий и Кача.


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