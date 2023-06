9 июн 2023



Новая песня GRAND CADAVER



"Vortex Of Blood", новая песня группы GRAND CADAVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Deities Of Deathlike Sleep, выход которого запланирован на 25 августа на Majestic Mountain Records.



Трек-лист:



"The Forever Doom"

"A Crawling Feast Of Decay"

"The Wishful Dead"

"Serrated Jaws"

"Deities Of Deathlike Sleep"

"Vortex Of Blood"

"Funeral Reversal"

"True Necrogeny"

"Stabbed With Frozen Blood"

"Necrosanctum"







