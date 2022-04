сегодня



Новое видео GRAND CADAVER



"World Mausoleum", новое видео группы GRAND CADAVER, в состав которой входят Stefan Lagergren (The Grifted, Treblinka, Expulsion), Alex Stjernfeldt (Novarupta, Let Them Hang), Daniel Liljekvist (Disrupted, Katatonia), Christian Jansson и Mikael Stanne из DARK TRANQUILLITY, доступно для просмотра ниже.







