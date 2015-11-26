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Marc Rizzo

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|||| 8 авг 2021

MARC RIZZO будет работать над сольными проектами



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Бывший гитарист SOULFLY Marc Rizzo подтвердил, что после ухода из группы он сосредоточился на своих сольных проектах.

Хотя об уходе Rizzo из SOULFLY не было объявлено официально, на днях стало известно, что Dino Cazares из FEAR FACTORY будет играть на гитаре в SOULFLY во время предстоящего тура по США, который стартует 20 августа в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Rizzo рассказал о своем отсутствии в туре SOULFLY, общаясь с поклонниками в Facebook Live:

«Я просто полным ходом занимаюсь своим сольным проектом. Для меня так будет лучше. Для меня и моей семьи это будет более здоровая обстановка. Больше бывать дома и заниматься своим сольным проектом, от которого я в восторге. У меня также есть [моя новая группа] HAIL THE HORNS. Мы уже представили видео на кавер-версию KISS. У меня есть REVENGE BEAST. У меня есть ACOUSTIC VENDETTA. Все хорошо. И я занимаюсь кучей хорошего хлама. Я собираюсь продолжать свой сольный проект. Это действительно то, к чему лежит моя душа, где я получаю признание за свои сочинения, где я получаю признание за свою работу, и вся моя тяжелая работа получает должное признание. Это более здоровая среда».

Former SOULFLY Guitarist MARC RIZZO Is Focusing On His Solo Projects: 'It's A Healthier Environment For Me'



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


8 авг 2021, 22:37		Нахуй такой соулфлай


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