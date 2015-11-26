сегодня



MARC RIZZO — о словах лидера SOULFLY



MARC RIZZO в рамках недавнего интервью прокомментировал слова лидера SOULFLY о том, что «он был уволен по личным причинам»:



«Я не думаю, что он действительно упомянул о грязи. Это просто история группы; в ней всегда было много драмы. Мне не нравится вникать во все эти вещи. Мне нравится просто честно говорить о том, что произошло, и двигаться вперёд, что я и планирую делать, и позволять моей игре на гитаре и музыке моих групп делать всё, что нужно. Но спасибо фанатам. Я думаю, фанаты поняли, что происходило все эти годы. И поддержка моего ухода была просто ошеломляющей. Я очень потрясён всей той любовью, которую я получил из-за новостей. Так что я продолжаюсь двигаться вперёд. Я позитивный человек. Я не могу дождаться момента, когда выйду на сцену и пообщаюсь со всеми фанатами, поговорю со всеми лично. Так что большое спасибо за всю любовь и поддержку от фанатов».



На вопрос о том, сможет ли он когда-нибудь снова работать с SOULFLY, Marc ответил:



«Никогда не знаешь, что ждёт нас в будущем. Но всё должно измениться. Я не вижу никаких изменений. Поэтому всё так, как есть. С [моей новой группой] HAIL THE HORNS мы будем играть много тех песен SOULFLY, по которым я известен. Кроме того, в своём сольном проекте я всегда играл песни SOULFLY в своём сет-листе. Поэтому фанаты всё равно услышат их. Так что всё хорошо».



Что касается того, как он относится к тому, что Dino будет участвовать в предстоящем туре SOULFLY, Marc ответил следующее:



«Я давно знаю Dino, и я думаю, что он отличный гитарист. Очевидно, что он добился потрясающих результатов в своей карьере с FEAR FACTORY. Он оказал на меня большое влияние. Мне нравится Dino. Я думаю, он был очевидным выбором, потому что он всегда выходил на сцену, чтобы джемовать с SOULFLY. Так что я рад за него. Я знаю, что у него тоже было некоторое время простоя. Так что я надеюсь, что у него всё получится. Я желаю ему всего наилучшего».







</div>





+4 -0



просмотров: 549

