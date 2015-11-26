17 авг 2021



MARC RIZZO : «Я бы просто не смог сесть с ними в один автобус»



MARC RIZZO продолжает отвечать на вопросы об уходе из SOULFLY:



«По сути, это было вопросом выживания. Я делал то, что должен был делать. И некоторые музыканты добились успеха; некоторые люди получили кредиты, и они добились успеха, и они заработали деньги. Некоторые — нет. А были также и те, такие люди как я, которые, по сути, были наемными работниками, и с ними обращались как с наемными работниками во время пандемии. Мы должны были самостоятельно решать свои проблемы. И, в общем-то, именно в этот момент пришло решение, когда через шесть месяцев после того, как я остался дома во время COVID, я сказал себе: "Мужик, я не хочу заниматься SOULFLY. Я просто не вижу в этом смысла". После 18 лет, когда я отдавал свое сердце и душу, свою преданность и находился вдали от своей семьи по три-четыре месяца, отказавшись от своей личной жизни, я понял: "Это больше не имеет смысла". Особенно в моем возрасте — 44 года — иметь дело с таким отношением с которым я [столкнулся]. Вот так вот все и было, чувак. Такова жизнь».



На вопрос, был ли шанс, когда в июне этого года было объявлено о туре SOULFLY, что он все же примет участие в нем, Marc ответил:



«Чувак, после того года, который у меня был, я бы ни за что не смог вернуться в автобус вместе со всеми. Ни за что. Я был не в том состоянии духа, чтобы вернуться в автобус с кучей людей, с которыми я даже не разговаривал целый год, не говоря уже о других вещах. Я понимал, что не могу сесть в этот автобус. Честно говоря, примерно месяц назад у меня случился срыв из-за всех этих событий. Так бывает. Я прошел через много дерьма, мужик — много дерьма. И я никак не мог справиться с этим туром психологически. Меня просто больше не было. Во мне этого не было... Я никак не мог психологически быть здоровым в автобусе со всеми. Никак. И поверьте мне, из уважения к ним, они бы, наверное, тоже не захотели ехать со мной в автобусе. Время от времени у меня бывают срывы. Так что это работает для всех в обоих направлениях. Сейчас у меня определенно лучше настроение. Это просто лучше решение для всех».







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