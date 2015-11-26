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Unto Others

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Стиль
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|||| 8 авг 2021

Новая песня UNTO OTHERS



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“Downtown”, новая песня группы UNTO OTHERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Strength, выход которого запланирован на 24 сентября на Roadrunner Records:

“Heroin”
“Downtown”
“When Will Gods Work Be Done”
“No Children Laughing Now”
“Destiny”
“Little Bird”
“Why”
“Just A Matter Of Time”
“Hell Is For Children”
“Summer Lightning”
“Instinct”
“Strength” 

UNTO OTHERS Announce New Album Strength; вЂњDowntownвЂќ Single Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ElectricRetard


8 авг 2021, 22:16		Как всегда превосходно.
(Это если чо переименованные Idle Hands)

grgr


8 авг 2021, 23:08		От переименований шняга не перестаёт быть шнягой.


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