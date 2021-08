8 авг 2021



Новая песня UNTO OTHERS



“Downtown”, новая песня группы UNTO OTHERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Strength, выход которого запланирован на 24 сентября на Roadrunner Records:



“Heroin”

“Downtown”

“When Will Gods Work Be Done”

“No Children Laughing Now”

“Destiny”

“Little Bird”

“Why”

“Just A Matter Of Time”

“Hell Is For Children”

“Summer Lightning”

“Instinct”

“Strength”







