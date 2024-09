сегодня



UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P.



UNTO OTHERS опубликовали следующее сообщение:



«Мы не поедем в осенний тур с W.A.S.P. Они решили, что в их интересах исключить нас из тура. Это произошло без предупреждения или возможности обсуждения с нашей стороны, и за 7 недель до начала тура у нас остается минимум времени, чтобы спланировать подходящую альтернативу.



Поскольку я уверен, что многие зададутся вопросом о причинах, мы расскажем вам только те факты, которые нам известны:



- W.A.S.P. сказали нашей команде, что мы не предоставили маркетинговый план (мы предоставили, много раз, и очень усердно работали над продвижением этого тура и нашей новой пластинки).



Вот и все. Никаких других причин названо не было. Мы разочарованы этим решением, мы все фанаты W.A.S.P., и очень жаль, когда все складывается таким образом, поэтому мы сожалеем. Мы организуем несколько североамериканских концертов, как только сможем, и будем держать вас в курсе событий.



В связи с этим мы вынуждены отменить наше шоу на Хэллоуин в Jackknife Brewing в Келоуне, Британская Колумбия, которое было запланировано в рамках этого тура.



На более позитивной ноте: мы выступаем на Maryland Death Fest Pre-Fest в Балтиморе, MD, 21 мая 2025 года. Билеты уже в продаже».







