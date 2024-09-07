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Unto Others

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|||| сегодня

UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P.



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UNTO OTHERS опубликовали следующее сообщение:

«Мы не поедем в осенний тур с W.A.S.P. Они решили, что в их интересах исключить нас из тура. Это произошло без предупреждения или возможности обсуждения с нашей стороны, и за 7 недель до начала тура у нас остается минимум времени, чтобы спланировать подходящую альтернативу.

Поскольку я уверен, что многие зададутся вопросом о причинах, мы расскажем вам только те факты, которые нам известны:

- W.A.S.P. сказали нашей команде, что мы не предоставили маркетинговый план (мы предоставили, много раз, и очень усердно работали над продвижением этого тура и нашей новой пластинки).

Вот и все. Никаких других причин названо не было. Мы разочарованы этим решением, мы все фанаты W.A.S.P., и очень жаль, когда все складывается таким образом, поэтому мы сожалеем. Мы организуем несколько североамериканских концертов, как только сможем, и будем держать вас в курсе событий.

В связи с этим мы вынуждены отменить наше шоу на Хэллоуин в Jackknife Brewing в Келоуне, Британская Колумбия, которое было запланировано в рамках этого тура.

На более позитивной ноте: мы выступаем на Maryland Death Fest Pre-Fest в Балтиморе, MD, 21 мая 2025 года. Билеты уже в продаже».

UNTO OTHERS Dropped From Upcoming W.A.S.P. Fall Tour




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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7 сен 2024
V
Vareg
А между тем, это офигенная банда.
Like!1
7 сен 2024
olly71
Vareg, послушал их немного тут к музыке претензий нет всё норм но вот вокал какой то не то . им бы какого по харизматичней типо Сото или Джионели .
7 сен 2024
ElectricRetard
olly71, ну хз, вокал по-моему супер харизматичный, узнаваемый и необычный. И к музыке подходит.
7 сен 2024
ElectricRetard
Как же им не везет, то название пришлось менять, теперь тур не сложился. Для меня так одна из лучших групп последнего десятилетия.
7 сен 2024
resurgamresponses
да ВАСП оказывается совсем обнищали, даже менеджера хотя бы одного нет, чтобы решать вопросы подобного характера )) , никого не защищаю, по группа скорее всего ничего не знает про вот это все ))). зачем ей это? на это есть специальные люди.
7 сен 2024
olly71
resurgamresponses, с чего ты взял что у ВАСП не менеджера ? разумеется есть и адвокаты и менеджеры и тур менеджеры . группа такого уровня сама ничего не делает. а то что господин Черныш имеет один из сквернейших характеров во всём роке так это давно всем известно и это далеко не первый подобный кидок с их стороны . Вон у чуваков из бист оф блэк спроси они подтвердят.
7 сен 2024
Exceptional
olly71, прошу прощения, какого уровня? Сейчас не 80-ые, Блэки, скорее всего, зарабатывает не больше, чем какие-нибудь Sodom или Destruction.

Я даже спорить не буду, что буквально ЛЮБОЙ альбом W.A.S.P. лучше, чем 90% популярной тяжёлой музыки, но увы, история распорядилась так, что это далеко не небожители.
7 сен 2024
olly71
Exceptional, бдэки долларовый миллионер вообще то и не одиножды миллионер и деньги эти он не нашёл не выиграл не получил в наследство а заработал музыкой . и ни Sodom или Destruction ни даже UDO и ACCEPT не заработали себе даже на один миллион за всю карьеру. Да популярность ВАСП не та что в 80-90 и доходы не те но на жизнь совсем не нищую ему хватает . его ранчо это дои очень не бедного человека.

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