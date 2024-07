19 июл 2024



Видео с текстом от UNTO OTHERS



UNTO OTHERS опубликовали официальное видео с текстом к песне "Angel Of The Night", которая будет включена в выходящий двадцатого сентября на Century Media Records альбом Never, Neverland:



“Butterfly”

“Momma Likes The Door Closed”

“Angel Of The Night”

“Suicide Today”

“Sunshine”

“Glass Slippers”

“Fame”

“When The Kids Get Caught”

“Flatline”

“Time Goes On”

“Cold World”

“I Am The Light”

“Farwell”

“Raigeki 雷撃”

“Hoops”

“Never, Neverland”

“Pet Sematary” (Bonus cover version)







