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Defacing God

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DEFACING GOD на Napalm Records



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DEFACING GOD заключили контракт с лейблом Napalm Records, на котором в 2022 году состоится релиз дебютного альбома "The Resurrection Of Lilith".

«Сегодня мы с гордостью объявляем, что подписали контракт с Napalm Records! После выхода клипа на наш трек "Succumb The Euphoria" в 2020 году мы связались с Napalm Records, и сделка была заключена. С тех пор мы просто ждали, когда пройдёт пандемия, чтобы поделиться новостями!
 
Мы искренне благодарны за это сотрудничество, за эту новую главу нашего пути, и нам не терпится вернуться в дорогу! В настоящее время мы готовимся к работе в студии для записи нашего долгожданного дебютного альбома "The Resurrection Of Lilith". Мы также хотели бы выразить особую благодарность Jacob'у Hansen'у, мастеру масштабного саунд-продакшна и нашему любимому звукорежиссёру, за то, что он был самым лучшим партнёром, о котором мы только могли мечтать во время работы над альбомом! С такой огромной поддержкой нам не терпится распространить нашу музыку по всему миру!»

DEFACING GOD Sign Worldwide Contract With Napalm Records & Napalm Events; Debut Album Due In 2022



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