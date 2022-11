15 ноя 2022



Демонстрационное видео от DEFACING GOD



DEFACING GOD опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "The Resurrection", вошедший в альбом "The Resurrection Of Lilith".



Трек-лист:



1. Black Moon

2. The Invocation Part I “Lilith”

3. The Resurrection

4. The Invocation Part II “Jezebel”

5. The Invocation Part III “Abyzou”

6. Rise of the Trinity

7. The End of Times

8. Echoes From Fulda

9. Death Followed Like a Plague

10. Enslaved

11. In the Land of Rain and Sorrow

12. Into the Mist of Memories







