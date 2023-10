сегодня



Концертное видео DEFACING GOD



"Rise Of Trinity" (Live At Copenhell), новое концертное видео группы DEFACING GOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Resurrection Of Lilith:



"Black Moon"

"The Invocation Part I "Lilith"

"The Resurrection"

"The Invocation Part II "Jezebel"

"The Invocation Part III "Abyzou"

"Rise Of The Trinity"

"The End Of Times"

"Echoes From Fulda"

"Death Followed Like A Plague"

"Enslaved"

"In The Land Of Rain And Sorrow"

"Into The Mist Of Memories"







