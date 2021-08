сегодня



Студийное видео EDGE OF FOREVER



EDGE OF FOREVER опубликовали видео из студии на "Dubbed Live Studio Session", аудиоверсия которого вышла в виде цифрового ЕР.



Трек-лист:



"Native Soul" (live)

"Edge Of Life" (live)

"Promised Land" (live)

"Carry On" (live)

"Take Your Time" (live)

"Distant Voices" (live)

"Feeding The Fire" (live)







